Спецоперация, 11 августа: на Курском направлении ВСУ потеряли 29 танков

Кроме того, войска «Севера» на волчанском и липцовском направлениях нанесли поражение ВСУ в районах Одноробовки и Казачьей Лопани в Харьковской области. «Запад» занял более выгодные рубежи у Макеевки и Стельмаховки в ЛНР и также Торского в ДНР, а «Центр» — в районах Воздвиженки, Торецка, Гродовки и Миролюбовки в ДНР.