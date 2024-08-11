Также МО РФ в сводке об СВО за сутки сообщило об улучшении тактического положения войсками «Южной» и «Восточной» группировок.
Кроме того, войска «Севера» на волчанском и липцовском направлениях нанесли поражение ВСУ в районах Одноробовки и Казачьей Лопани в Харьковской области. «Запад» занял более выгодные рубежи у Макеевки и Стельмаховки в ЛНР и также Торского в ДНР, а «Центр» — в районах Воздвиженки, Торецка, Гродовки и Миролюбовки в ДНР.
Кроме того, войска «Севера» на волчанском и липцовском направлениях нанесли поражение ВСУ в районах Одноробовки и Казачьей Лопани в Харьковской области. «Запад» занял более выгодные рубежи у Макеевки и Стельмаховки в ЛНР и также Торского в ДНР, а «Центр» — в районах Воздвиженки, Торецка, Гродовки и Миролюбовки в ДНР.
Поражены три пусковые установки и уничтожена радиолокационная станция ЗРК Patriot. ПВО сбила четыре украинские ракеты «Точка-У», управляемую авиабомбу Hammer, 15 реактивных снарядов HIMARS и Vampire, а также 71 беспилотник.
Уничтожение техники
Дежурными средствами ПВО уничтожены три БПЛА над территорией Белгородской области и два малоразмерных воздушных шара над территорией Курской области, сообщило Минобороны.
Нанесен удар по расположению ВСУ в поселке Кияница недалеко от границы с Курской областью, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
«Удар был в 3.30 утра 11 августа. Прилетело в стороне села Кияница, в стороне бывшего сахарного завода, который под ПВД (пункт временной дислокации — ред.) забрали военные», — сказал собеседник агентства.
Российские авиация, артиллерия и расчеты беспилотников поразили три пусковые установки и уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) американского комплекса ПВО Patriot, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
Обстановка в Курской области
Одиннадцать пациентов, пострадавших при обстрелах в Курской области, продолжают лечение в федеральных медицинских центрах и больницах Москвы, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По словам Мурашко, одиннадцать пациентов, в том числе четверо детей продолжают лечение в федеральных медицинских центрах и больницах Москвы.
На стационарном лечении находятся 69 человек, в том числе восемь детей, пострадавших при обстрелах в Курской области, сообщил Мурашко.
Удары по военным объектам на Украине
Удары нанесены по военным объектам ВСУ в Кременчуге в Полтавской области на Украине, сообщил в воскресенье координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
«Город Кременчуг Полтавской области получил два удара ночью 11 августа по военным объектам. В 00.35 (совпадает с мск — ред.) 11 августа в городе Кременчуг раздался взрыв. Звук шел от ж/д станции “Кагалымская”, — написал он в своем Telegram-канале.
Расчеты барражирующих боеприпасов «Ланцет» точными ударами поразили три единицы бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области, кадры публикует Минобороны РФ.
Процесс урегулирования
Владимир Зеленский превратил остатки государственного аппарата Украины в террористический движок, и хотя многие на Западе поверили в его якобы благие намерения, его террористическая сущность обнажилась, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Но вот краска сошла, и террористическая сущность обнажилась», — написала она в своем Telegram-канале.
Жёсткий ответ Вооруженных сил России на удары ВСУ по мирному населению в регионах РФ не заставит себя ждать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.