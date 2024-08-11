Сотрудники ОСВОД спасли двух россиянок на минском водохранилище

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Сотрудники ОСВОД спасли двух граждан России, катавшихся на сапбордах на водохранилище «Дрозды», сообщили в организации.
«Сегодня сотрудниками МГО ОСВОД спасены две женщины 1997 и 1994 годов рождения из акватории водохранилища», — говорится в сообщении.
Там также отмечается, что около 13:00 при прогулке на сапбордах в 150 метрах от берега две гражданки Российской Федерации упали в воду. При этом женщины, находившиеся в спасательных жилетах, самостоятельно выбраться на берег не смогли.
Работники ОСВОД доставили их на берег и передали сотрудникам скорой помощи. После осмотра спасенные от госпитализации отказались. В организации в качестве причины происшествия назвали личную неосторожность россиянок.
Накануне сотрудники МЧС помогли девушке, оказавшейся на середине озера Свирь в Мядельском районе. Она тоже каталась на сапборде, но ветром ее снесло на расстояние около километра от берега. Спасатели добрались до нее на лодке и доставили на сушу.