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Сотрудники ОСВОД спасли двух россиянок на минском водохранилище

Женщины были в спасательных жилетах, но упали в воду и самостоятельно до берега добраться не смогли.

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Сотрудники ОСВОД спасли двух граждан России, катавшихся на сапбордах на водохранилище «Дрозды», сообщили в организации.

«Сегодня сотрудниками МГО ОСВОД спасены две женщины 1997 и 1994 годов рождения из акватории водохранилища», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что около 13:00 при прогулке на сапбордах в 150 метрах от берега две гражданки Российской Федерации упали в воду. При этом женщины, находившиеся в спасательных жилетах, самостоятельно выбраться на берег не смогли.

Работники ОСВОД доставили их на берег и передали сотрудникам скорой помощи. После осмотра спасенные от госпитализации отказались. В организации в качестве причины происшествия назвали личную неосторожность россиянок.

Накануне сотрудники МЧС помогли девушке, оказавшейся на середине озера Свирь в Мядельском районе. Она тоже каталась на сапборде, но ветром ее снесло на расстояние около километра от берега. Спасатели добрались до нее на лодке и доставили на сушу.