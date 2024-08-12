Константина Пономарева арестовали на новом процессе, отклонив огромный залог

По словам адвоката Константина Пономарева Анны Ставицкой, ее подзащитный категорически отрицает факт хищения и полагает, что сам стал жертвой недобросовестных действий сотрудников банка, которые по его просьбе и на его средства приобретали векселя, но, как выяснилось, не вносили деньги в кассу. «Покупка Пономаревым векселей подтверждается не только имеющимися у него оригиналами приходных ордеров на сотни миллионов рублей с подписью и печатью сотрудников банка, но также целым рядом других документов. Среди них акт приема-передачи векселей на ответственное хранение от Пономарева банку, а также данные о полученных доходах и требование Пономарева о возврате ценных бумаг», — указала адвокат, добавив, что, согласно материалам дела, несмотря на передачу векселей Пономареву, они продолжали числиться на балансе кредитного учреждения. Как считает адвокат, данный факт «сам по себе подтверждает невиновность Пономарева». По ее словам, если бы ее клиенту было известно о том, что векселя остались на балансе банка, он не стал бы в открытую предъявлять их к погашению в России. «Проще было бы это сделать через офшорную компанию. В этом случае никто бы не узнал, кто за ними стоит. Но Пономарев от своего имени предъявил векселя к погашению, а значит, он не знал, что с ними есть проблемы», — указала госпожа Ставицкая.