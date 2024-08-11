Украинский обстрел привел к возгоранию на объекте охладительных систем ЗАЭС

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. На объекте охладительных систем Запорожской АЭС произошло возгорание после обстрела Энергодара со стороны украинских войск, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.
«В настоящее время все шесть энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и Энергодара в норме», — написал он.
По словам главы региона, на месте работают сотрудники МЧС, ведется ликвидация очагов возгорания.
Балицкий призвал сохранять спокойствие и доверять только проверенной и официальной информации.
«Ситуация полностью контролируемая и не несет никаких последствий для станции и жителей», — резюмировал губернатор.
Как уточнила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, в результате атаки никто не пострадал.
В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на отсутствие какой-либо реакции со стороны МАГАТЭ и его главы Рафаэля Гросси на этот инцидент. Она подчеркнула, что сначала Киев под руководством Запада уничтожил свою страну и подорвал мировую энергетическую и продовольственную безопасность, а теперь «принялся за ядерный террор континента».
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года она перешла под контроль российских специалистов. ВСУ продолжают обстреливать объект, тем самым создавая угрозу ядерной безопасности.
Как указывал Владимир Путин, на Западе не говорят, что ЗАЭС атакуют украинцы, но нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Москву.