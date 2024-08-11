Украинский обстрел привел к возгоранию на объекте охладительных систем ЗАЭС

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на отсутствие какой-либо реакции со стороны МАГАТЭ и его главы Рафаэля Гросси на этот инцидент. Она подчеркнула, что сначала Киев под руководством Запада уничтожил свою страну и подорвал мировую энергетическую и продовольственную безопасность, а теперь «принялся за ядерный террор континента».