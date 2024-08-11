В Волгодонске водитель иномарки сбил 23-летнего парня

В Волгодонске водитель иномарки сбил 23-летнего пешехода. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Происшествие случилось 11 августа около 18 часов вечера.
По предварительной информации ведомства, 50-летний водитель «Чангана» двигался по проспекту Мира. В этот момент на проезжую часть вышел 23-летний парень. Водитель не успел затормозить и сбил его.
— Пешеход за медицинской помощью не обращался. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.