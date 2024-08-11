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В Волгодонске водитель иномарки сбил 23-летнего парня

В Волгодонске под колесами автомобиля едва не погиб пешеход.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске водитель иномарки сбил 23-летнего пешехода. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Происшествие случилось 11 августа около 18 часов вечера.

По предварительной информации ведомства, 50-летний водитель «Чангана» двигался по проспекту Мира. В этот момент на проезжую часть вышел 23-летний парень. Водитель не успел затормозить и сбил его.

— Пешеход за медицинской помощью не обращался. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.