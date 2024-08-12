Что известно о последствиях удара украинского дрона по ЗАЭС

ТАСС собрал основную информацию об инциденте.
Удар дрона-камикадзе.
На Запорожской АЭС в районе градирен произошел пожар после удара ВСУ по Энергодару, сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.
Пострадавшие от удара объекты находятся в отдалении от энергоблоков на берегу Днепра, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Станция впервые получила серьезные повреждения, отметила Яшина.
Удар был нанесен около 21:00 мск при помощи дрона-камикадзе, запущенного ВСУ из города Никополя Днепропетровской области на правом берегу Днепра, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Последствия удара.
Пострадавших в результате удара ВСУ по градирням ЗАЭС нет, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
На месте пожара работают сотрудники МЧС, ведется ликвидация очагов возгорания, на работе станции возгорание никак не сказалось, сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.
Все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва нет, радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме, сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Глава региона призвал жителей Запорожской области «сохранять спокойствие» и доверять «только проверенной и официальной информации»: «Ситуация полностью контролируемая и не несет никаких последствий для станции и жителей».
После удара дрона ВСУ на ЗАЭС получила повреждения нефункционирующая башенная градирня № 1.
Реакция на удар.
Киев под руководством Запада подорвал мировую энергетическую безопасность и теперь принялся за ядерный террор континента, написала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя удар по ЗАЭС.
Оператор украинского дрона-камикадзе «прекрасно видел, куда бьет», это был «целенаправленный и осознанный удар», считает Рогов.
Эксперты МАГАТЭ слышали звуки взрывов, а также видели сильный темный дым в северной части ЗАЭС, говорится в заявлении агентства.
ЗАЭС уведомила экспертов МАГАТЭ об атаке дрона на охладительные системы станции.
МАГАТЭ не получало сообщений о последствиях атаки на ЗАЭС для ядерной безопасности, заявили в организации.
В Росатоме заявили, что удар по оборудованию АЭС можно оценить как факт ядерного терроризма.