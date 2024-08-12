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Перекрытие обрушилось в доме в центре Петербурга. Там проводили ремонт

Перекрытие обрушилось в доме на Гороховой.

При проведении ремонтных работ в одной из квартир обрушилось перекрытие между 4-м этажом и чердачным помещением в доме на Гороховой, 46. Об этом сообщили 11 августа «Фонтанке» в пресс-службе администрации Центрального района.

На данный момент специалисты проводят обследование. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Был очень сильный грохот. Съехались пожарные, скорая, МЧС. Потом начали обзванивать квартиры и говорить о том, что, скорее всего, будет выселение», — рассказала «Фонтанке» одна из жительниц дома.

Многоквартирный дом, судя по данным портала «Наш Петербург», построен в 1798 году. Он находится в управлении ООО «Жилкомсервис № 2 Центрального района».

недвижимость