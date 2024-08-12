Сегодня начинает работу Международный военно-технический форум «Армия-2024»

Форумы «Армия» проходят ежегодно с 2015 года. То есть нынешний — десятый по счету, но юбилейных торжеств не будет. Кардинально меняется сама концепция его проведения.
Раньше форумы сопровождали выступления артистов, различные увеселительные шоу. Форумы были открытыми, на них приезжали целыми семьями.
«Армия-2024» полностью изменила свой формат. Форум стал не показательно-развлекательным, а исключительно деловым. Никаких шоу, никаких дней массовых посещений. Работать будут только специалисты.
Пройдет форум на территории парка «Патриот» и одноименного конгрессно-выставочного центра с 12 по 14 августа. Мероприятия на аэродроме Кубинка, полигоне Алабино, а также в военных округах проводиться не будут. Основной темой станет обсуждение специальной военной операции.
Форум сохранил свой международный статус. Более того — он значительно расширился. В «Армии-2024» собираются принять участие 110 официальных делегаций зарубежных стран, также запланировано проведение 191 встречи в формате двусторонних переговоров с представителями иностранных государств. На форуме «Армия-2023» принимали участие 83 зарубежные компании, в этом году количество зарубежных участников почти в полтора раза превысит показатель предыдущего года.
Национальные экспозиции своей оборонной промышленности организовали шесть государств: Беларусь, Вьетнам, Индия, Иран, Китай и Пакистан.
На форуме «Армия-2024» помимо представления мощной военной техники, выпускаемой такими гигантами российской оборонки, как «Уралвагонзавод», «Калашников», «Алмаз-Антей» и другими, впервые большое внимание уделено изделиям так называемого народного ОПК.
В частности, это носимая радиолокационная станция «Репейник». Она отлично определяет координаты даже малых беспилотников, включая вездесущие FPV-дроны. Не так давно турели РЭБ «Пероед-М-АТ» с системой автонаведения стали подключать к радару «Репейник» для получения целеуказаний, что повысило эффективность борьбы с самыми различными дронами в зоне СВО.
Другое интересное и очень важное для наших военных изделие — уникальная система ночного видеонаблюдения, которая открыто показывается впервые. У нее даже названия еще нет, а только шифр «Хоста». Новый комплекс ночного видения уже опробовали в зоне спецоперации. Отзывы самые положительные. Среди того, что изготовлено силами небольших предприятий и представлено на «Армии-2024», много интересного. Военным, принимающим участие в СВО, есть на что обратить внимание.