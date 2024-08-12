Сегодня начинает работу Международный военно-технический форум «Армия-2024»

Другое интересное и очень важное для наших военных изделие — уникальная система ночного видеонаблюдения, которая открыто показывается впервые. У нее даже названия еще нет, а только шифр «Хоста». Новый комплекс ночного видения уже опробовали в зоне спецоперации. Отзывы самые положительные. Среди того, что изготовлено силами небольших предприятий и представлено на «Армии-2024», много интересного. Военным, принимающим участие в СВО, есть на что обратить внимание.