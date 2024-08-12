Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета

— Это не единственный случай. Например, можно вспомнить вечеринку в СИЗО № 3 Серпухова (кадры с банкета были обнародованы в декабре 2011 года. — «Известия»). Там члены ОПГ отметили день рождения одного из заключенных с виски и различными деликатесами. Еще одна скандальная тюремная история попала в теленовости в 2018 году — зрители увидели, как не тужит за решеткой участник кровавой банды «цапков» Вячеслав Цеповяз. Были опубликованы его фото за обеденным столом с камчатским крабом, красной икрой, шашлыком на улице и в комфортных интерьерах его камеры в колонии.