Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета

В распоряжении «Известий» оказались фотоматериалы с «банкета строгого режима».
Не такой уж и строгий.
На фотографии, которая попала в редакцию «Известий» от источника, близкого к правоохранительной системе Мордовии, запечатлен праздник в помещении отряда 2А ФКУ ИК-7 (Мордовия, поселок Сосновка Зубово-Полянского района). На снимке, сделанном, предположительно, с камеры видеонаблюдения, два стола ломятся от обилия закусок и горячих блюд: арбузы, шашлык, тазики с салатами, пицца, выпечка, напитки. На пиршестве присутствуют не менее 40 человек.
Источник сообщил, что снимок сделан вечером 20 июля 2024 года. За столом — осужденные за тяжкие преступления, в частности, участники и активные члены этнических преступных группировок, в том числе распространявших в России наркотики.
«Известия» направили запрос в ФСИН и приложили к нему фотографию торжества. Там историей заинтересовались.
«В настоящее время в УФСИН России по Республике Мордовия проводится проверка по фактам, представленным в вашем запросе», — уточнили в письме в адрес редакции.
Также в пресс-службе ведомства указали, что в исправительных учреждениях осужденные имеют право заказывать и приобретать готовую еду через магазин при учреждении в установленном законом порядке за счет средств, заработанных на производстве либо переведенных на личный счет родственниками.
«Разрешенные продукты питания осужденные могут также получать в посылках и передачах и употреблять их в отведенное распорядком дня время в комнатах приема пищи», — уточняется в письме.
Жесткий регламент.
Времяпрепровождение заключенных жестко регламентируется правилами внутреннего распорядка исправительного учреждения, объяснил «Известиям» адвокат Павел Корнияко.
— Эти правила утверждены как нормативными документами, так и распоряжением начальника исправительной колонии. Но в целом они не сильно отличаются от того, что написано в законе.
По его словам, каждый день заключенного расписан поминутно: подъем, заправка спального места, досмотровые мероприятия (личный обыск, проверка камер), прогулка, следование на рабочее место (в колониях, где есть производство), прием пищи и так далее.
— Естественно, официально никакой день рождения за большим столом и с фуршетом и подарками отметить нельзя. Это в принципе не предусмотрено нормативными документами, такое право не закрепляется за заключенными.
Категорический запрет.
Согласно ведомственным документам, в частности, приказу Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 295 («Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений»), существуют общие для всех колоний правила «оборота» продуктов, доставленных с воли. Нельзя получать продукты питания, требующие тепловой обработки (кроме чая и кофе, сухого молока, пищевых концентратов быстрого приготовления, не требующих кипячения или варки), продукты домашнего консервирования, дрожжи. Разумеется, невозможно легально поставить заключенному алкоголь и продукцию в металлических консервных банках. Прочие нюансы отданы на откуп администрациям колоний и руководству региональных управлений ФСИН.
Удивительно, но именно в ИК-7 установлен драконовский запретительный список продуктов питания на прием в посылках и передачах. Перечень опубликован на странице учреждения официального портала регионального управления ФСИН.
Под запрет попали пакетированные супы, каши, крупы, сырое мясо, сырая рыба, яйцо куриное сырое, продукты домашнего изготовления (консервирования). Конкретно запрещены изделия — блюда из мяса и птицы, в том числе пицца, чебуреки, плов, пироги, манты. По сути, невозможна доставка любых готовых кулинарных изделий, колбас (даже нарезок), кроме колбас сырокопченых и варено-копченых, с оговоркой, что с мая по октябрь возможна передача только сырокопченых продуктов. Салаты тоже категорически нельзя передать в колонию, даже овощные. Администрация запретила всё сладкое для передач, в том числе мучные изделия, торты, пирожные и даже сладкие напитки, даже соки. Но кому-то удается вкусить «запретные плоды», свидетельствует фото.
Бартер за инвестиции.
Источник в пенитенциарной системе сообщил «Известиям», что всё же существует легальная возможность приобретения продуктов питания из магазина и из ресторана. Однако она распространяется лишь на тех, кто содержится в следственных изоляторах, то есть до вступления приговора в законную силу.
— Что касается исправительной колонии, то, естественно, такой возможности нет. Никаких готовых блюд. Тем более, если речь идет о строгом режиме.
Он отметил, что подобные банкеты остаются довольно распространенным явлением за решеткой.
— Это не единственный случай. Например, можно вспомнить вечеринку в СИЗО № 3 Серпухова (кадры с банкета были обнародованы в декабре 2011 года. — «Известия»). Там члены ОПГ отметили день рождения одного из заключенных с виски и различными деликатесами. Еще одна скандальная тюремная история попала в теленовости в 2018 году — зрители увидели, как не тужит за решеткой участник кровавой банды «цапков» Вячеслав Цеповяз. Были опубликованы его фото за обеденным столом с камчатским крабом, красной икрой, шашлыком на улице и в комфортных интерьерах его камеры в колонии.
Источник говорит, что едва ли подобные посиделки могут остаться без внимания тюремщиков.
— Естественно, присутствует коррупционная составляющая. Возможность такого праздника с запрещенными продуктами, а в некоторых случаях и другими излишествами, оплачивается либо в денежном эквиваленте, либо какими-то прочими материальными благами, в том числе для колонии в целом или конкретных ее руководителей. Например, покупка мебели, техники в учреждение, обустройство санузлов в колонии, поставка материалов для ремонта и прочие варианты бартерной помощи. Иногда эти вливания завуалированы благотворительной помощью.
Собеседник также не удивился и составу участников праздника.
— Значительная часть заключенных сегодня отбывает сроки за незаконный оборот наркотиков. И часто это участники этнических преступных группировок. Эта категория «денежных» арестантов — часть большого криминального бизнеса. Поэтому они имеют возможности обеспечить себе комфорт в местах отбывания наказания за счет сообщников, находящихся на воле. Такие структуры отличаются сплоченностью.