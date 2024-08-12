«Ростех» разработал новейшую систему ПВО «Панцирь-СМД-Е»

По его словам, корпорация представляет на форуме около 1000 экспонатов, включая новые образцы вооружений.
«В их числе отмечу новейшую систему ПВО “Панцирь-СМД-Е”. Это разработка наших “Высокоточных комплексов”. От хорошо знакомого “Панциря” ее отличает новый боевой модуль без автоматических пушек. То есть это именно зенитный ракетный комплекс в чистом виде», — сказал Артяков.
Кроме того, госкорпорация представит ракеты ближнего перехвата, предназначенные для гарантированного поражения дронов, в том числе малоразмерных.
На форуме также впервые будут показаны две наземные роботизированные платформы. По словам Артякова, опыт реальной войны показывает, что это очень перспективная боевая техника. Ее разработкой в контуре «Ростеха» также занимаются «Высокоточные комплексы».