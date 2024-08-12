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«Ростех» разработал новейшую систему ПВО «Панцирь-СМД-Е»

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. «Ростех» разработал новейшую систему ПВО «Панцирь-СМД-Е» с боевым модулем без автоматических пушек, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков по случаю открывающегося в Кубинке международного военно-технического форума «Армия-2024».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, корпорация представляет на форуме около 1000 экспонатов, включая новые образцы вооружений.

«В их числе отмечу новейшую систему ПВО “Панцирь-СМД-Е”. Это разработка наших “Высокоточных комплексов”. От хорошо знакомого “Панциря” ее отличает новый боевой модуль без автоматических пушек. То есть это именно зенитный ракетный комплекс в чистом виде», — сказал Артяков.

Кроме того, госкорпорация представит ракеты ближнего перехвата, предназначенные для гарантированного поражения дронов, в том числе малоразмерных.

На форуме также впервые будут показаны две наземные роботизированные платформы. По словам Артякова, опыт реальной войны показывает, что это очень перспективная боевая техника. Ее разработкой в контуре «Ростеха» также занимаются «Высокоточные комплексы».