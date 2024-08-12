«Ростех» разработал новейшую систему ПВО «Панцирь-СМД-Е»

«В их числе отмечу новейшую систему ПВО “Панцирь-СМД-Е”. Это разработка наших “Высокоточных комплексов”. От хорошо знакомого “Панциря” ее отличает новый боевой модуль без автоматических пушек. То есть это именно зенитный ракетный комплекс в чистом виде», — сказал Артяков.