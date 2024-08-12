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Цистерны грузового поезда сошли с рельсов на станции Бронка под Петербургом

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту железнодорожного инцидента с грузовым поездом в Петербурге. Как сообщили в надзорном ведомстве, 11 августа на станции Бронка произошел сход колесных пар двух вагонов-цистерн.

Причины случившегося в настоящий момент уточняются. Пострадавших нет, потери груза и задержки движения поездов не допущено. Прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.