Причины случившегося в настоящий момент уточняются. Пострадавших нет, потери груза и задержки движения поездов не допущено. Прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Цистерны грузового поезда сошли с рельсов на станции Бронка под Петербургом
Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту железнодорожного инцидента с грузовым поездом в Петербурге. Как сообщили в надзорном ведомстве, 11 августа на станции Бронка произошел сход колесных пар двух вагонов-цистерн.