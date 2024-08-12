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Что произошло в Иркутске в ночь на 12 августа 2024: последние новости

Глава СК РФ поставил на контроль дело о нарушение прав жильцов дома в Иркутске.

Источник: Комсомольская правда

Землетрясение произошло в Бурятии 11 августа. Сейсмологи сообщили, что эпицентр находится в Муйском районе. По данным онлайн карт рядом нет населенных пунктов. Сейсмособытию был присвоен 11 энергетический класс.

Руководитель Следкома России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку о нарушении прав жителей многоквартирного дома по улице Гоголя в Иркутске. По зданию идут трещины, обрушается фасад и кирпичи.

Иркутский авиационный завод передал Министерству обороны России новые истребители. Самолеты прошли необходимые тестирования и соответствуют заявленным характеристикам.

Более 100 кубометров бытового мусора убрали во время субботника в Иркутском лесничестве. Участие в акции приняли 70 человек, которые избавили от несанкционированных свалок территории вблизи СНТ и автодорог.