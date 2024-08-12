Следствие установило, как готовилась террористическая атака в Каспийске

Злоумышленники стали искать соратников, и их выбор остановился на Рашиде Карибове, также работавшем в «Мейджик Транс», про которого они знали, что он уже был судим и придерживался радикальных взглядов. Как выяснилось в ходе расследования, Карибов, отслужив в армии, несколько лет работал водителем «КамАЗа». В 2018 году был судим за наркотики, а четыре года назад — за несообщение о преступлении. Во втором случае речь шла о том, что знакомый фигуранта собирался выехать в Сирию и примкнуть к структурному подразделению террористического и запрещенного в России «Исламского государства». При этом он звал с собой и Карибова, но тот отказался. Вину шофер в несообщении о преступлении в суде признал, в особом порядке суд назначил ему штраф в 30 тыс. руб.