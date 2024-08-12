Алаудинов заявил о рекордных потерях ВСУ на курском направлении

Он напомнил, что за прошедшие сутки в районе Мартыновки и суджанского направления бойцы спецназа «Ахмат» совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и ССО МО РФ уничтожили 1 танк, 7 единиц БТР-БМП, 13 единиц боевых бронированных машин разных марок и производителей, 1 грузовой автотранспорт, 1 микроавтобус, 9 пикапов, орудие Д-30, станцию РЭР «Пластун» и огромное количество боевиков.
«Надеюсь, просроченный [Владимир Зеленский] и его банда осознали провал блицкрига. И это только у нас. Представьте, сколько фашистов сожгли по всему курскому участку. Такого количества уничтоженного противника в день у нас не было ни разу за всю СВО. Благо, вы не в норах сидите, откуда каждого из вас по отдельности приходилось выковыривать. Этим действом вы сами решили вопрос ускорения вашего полного уничтожения», — написал Алаудинов в своем Telegram-канале.
Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона неоднократно объявлялась ракетная опасность. По данным МЧС, из-за атак ВСУ за последние сутки из приграничных районов эвакуировались более 8 тыс. человек, свыше 6 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения. 69 пострадавших в результате обстрелов Курской области со стороны Украины находятся в больницах, состояние 17 из них оценивается как тяжелое, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По последней информации Минобороны, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял до 1 350 военных, 29 танков, 23 бронетранспортера.