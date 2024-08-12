Алаудинов заявил о рекордных потерях ВСУ на курском направлении

«Надеюсь, просроченный [Владимир Зеленский] и его банда осознали провал блицкрига. И это только у нас. Представьте, сколько фашистов сожгли по всему курскому участку. Такого количества уничтоженного противника в день у нас не было ни разу за всю СВО. Благо, вы не в норах сидите, откуда каждого из вас по отдельности приходилось выковыривать. Этим действом вы сами решили вопрос ускорения вашего полного уничтожения», — написал Алаудинов в своем Telegram-канале.