Активы Коломойского и его партнеров арестовали в России

Ранее сообщалось, что этот суд рассмотрел в закрытом режиме материалы дела по административному иску заместителя генпрокурора РФ к Коломойскому и его партнерам и принял решение о запрете их деятельности, а также конфискации их активов в России на миллиарды рублей. В частности, решением суда первой инстанции была запрещена деятельность объединения, членами которого являются Коломойский и его партнеры — Шитов П. Н., компания «Джей Кей Икс Ойл Энд Гэс Лимитед» (страна регистрации — Великобритания) — в связи с осуществлением экстремистской деятельности.