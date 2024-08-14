Активы Коломойского и его партнеров арестовали в России

Решение принято на основании исполнительного производства от 25 января 2024 года, открытого по решению Кошехабльского районного суда Адыгеи.
Ранее сообщалось, что этот суд рассмотрел в закрытом режиме материалы дела по административному иску заместителя генпрокурора РФ к Коломойскому и его партнерам и принял решение о запрете их деятельности, а также конфискации их активов в России на миллиарды рублей. В частности, решением суда первой инстанции была запрещена деятельность объединения, членами которого являются Коломойский и его партнеры — Шитов П. Н., компания «Джей Кей Икс Ойл Энд Гэс Лимитед» (страна регистрации — Великобритания) — в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
Кроме того, суд в федеральную собственность взыскал 100% долей в уставных капиталах ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг — Юг» стоимостью свыше 5,1 млрд рублей. Ежегодная выручка этих компаний составляет 1,7 млрд рублей, а валовая прибыль — 250 млн рублей. Из незаконного владения ответчиков изъяты здание и шесть помещений в центре Москвы (5,5 тыс. кв. м), а также 494 земельных участка сельхозназначения (5 573 га) во Владимирской, Калининградской, Московской и Смоленской областях стоимостью свыше 6 млрд рублей. Решение суда было обжаловано. При этом Верховный суд Адыгеи оставил в силе решение райсуда о конфискации активов Коломойского.