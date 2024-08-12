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«Хезболла» обстреляла штаб израильской дивизии

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Ливанское движение «Хезболлах» обстреляло штаб 146-й дивизии израильской армии в кибуце Гаатон, расположенном районе западная Галилея на севере Израиля, утверждает ливанский телеканал Al Mayadeen.

Источник: AP 2023

«Исламское сопротивление в Ливане объявляет об обстреле ракетами “Катюша” нового штаба 146-й дивизии в Гаатоне», — сообщается на сайте телеканала.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что засекла около 30 ракет, выпущенных из Ливана в сторону области кибуца Кабри, расположенного на севере страны.

Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения «Хезболлах» ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.