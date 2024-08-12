Колумбус
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека пострадали в ДТП с «Лексусом» и тягачом в Аларском районе

Авария произошла в ночь на 12 августа на трассе Р-255 «Сибирь».
Источник: Комсомольская правда

Смертельное ДТП произошло в ночь на 12 августа в Аларском районе. На трассе Р-255 «Сибирь» столкнулись «Lexus» и грузовик «Volvo» с прицепом. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области водитель иномарки выехала на встречку.

— Дорожный инцидент произошел вблизи поселка Кутулик. Предварительно установлено, что 28-летняя женщина-водитель автомобиля «Lexus», нарушила правила расположения транспортных средств на проезжей части, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение, — поделились инспекторы.

Водителю и 52-летней пассажирке иномарки потребовалась медицинская помощь. Они получили травмы различной степени тяжести. Госавтоинспекторы разбираются в причинах аварии.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что руководитель СК РФ поручил предоставить доклад о нарушении прав жильцов многоквартирного дома по улице Гоголя в Иркутске. Здание было сдано девять лет назад, но уже приходит в негодное состояние.