Два человека пострадали в ДТП с «Лексусом» и тягачом в Аларском районе

Смертельное ДТП произошло в ночь на 12 августа в Аларском районе. На трассе Р-255 «Сибирь» столкнулись «Lexus» и грузовик «Volvo» с прицепом. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области водитель иномарки выехала на встречку.
— Дорожный инцидент произошел вблизи поселка Кутулик. Предварительно установлено, что 28-летняя женщина-водитель автомобиля «Lexus», нарушила правила расположения транспортных средств на проезжей части, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение, — поделились инспекторы.
Водителю и 52-летней пассажирке иномарки потребовалась медицинская помощь. Они получили травмы различной степени тяжести. Госавтоинспекторы разбираются в причинах аварии.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что руководитель СК РФ поручил предоставить доклад о нарушении прав жильцов многоквартирного дома по улице Гоголя в Иркутске. Здание было сдано девять лет назад, но уже приходит в негодное состояние.