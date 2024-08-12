Пожар на градирне на Запорожской АЭС потушен

Как говорится в сообщении ведомства, в результате атаки беспилотником была повреждена нефункционирующая башенная градирня, загорелись пластиковые пароуловители. Пожар ликвидировали в 23:30, радиационный фон вокруг ЗАЭС находится в пределах нормы.
На месте происшествия работали десять сотрудников МЧС, использовались две единицы техники. Сообщалось об угрозе повторных обстрелов.
Примерно такую же информацию приводил «Росатом». По данным госкорпорации, удары были нанесены двумя беспилотниками в 20:20 и 20:32. В 23:30, как сообщал «Росатом», «основной пожар был потушен». Внутренним конструкциям градирни «нанесен серьезный ущерб». Глава Запорожской области Евгений Балицкий заверил, что «никакой опасности для Энергодара и всей области нет», радиационный фон находится «в норме».
Эксперты МАГАТЭ запросили доступ к градирне для оценки ущерба. Они подтвердили информацию ЗАЭС о том, что уровень радиации не увеличился. Глава агентства Рафаэль Гросси назвал атаку на станцию безрассудной, но не стал возлагать ответственность за произошедшее на одну из сторон конфликта.