Пожар на градирне на Запорожской АЭС потушен

Эксперты МАГАТЭ запросили доступ к градирне для оценки ущерба. Они подтвердили информацию ЗАЭС о том, что уровень радиации не увеличился. Глава агентства Рафаэль Гросси назвал атаку на станцию безрассудной, но не стал возлагать ответственность за произошедшее на одну из сторон конфликта.