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В Приморье возбудили уголовное дело о взяточничестве

СК возбудил дело против замглавы Владивостокского таможенного поста Файзенгера.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 12 авг — РИА Новости. Уголовное дело о взяточничестве возбуждено в Приморье в отношении заместителя начальника Владивостокского таможенного поста Дениса Файзенгера, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.

«Следователями СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника Владивостокского таможенного поста — центр электронного декларирования Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России Дениса Файзенгера, который обвиняется в получении взяток за беспрепятственный выпуск таможенных деклараций и за общее покровительство (ч. 3 ст. 290 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с марта 2018 по декабрь 2021 года Денис Файзенгер получил от представителей коммерческой компании взятки в общем размере более 700 тысяч рублей.

Отмечается, что к уголовной ответственности за дачу взятки также привлечены два представителя коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей Дмитрий Царев и Павел Сидоренко. Следователи провели обыски по месту проживания обвиняемых, изъяли телефоны, электронные носители и денежные средства. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.