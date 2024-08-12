В Приморье возбудили уголовное дело о взяточничестве

Отмечается, что к уголовной ответственности за дачу взятки также привлечены два представителя коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей Дмитрий Царев и Павел Сидоренко. Следователи провели обыски по месту проживания обвиняемых, изъяли телефоны, электронные носители и денежные средства. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.