Подполье рассказало об ударе по аэродрому в Николаевской области

«Город Вознесенск в Николаевской области получил удар по военному аэродрому. В 22.30 ночи 11 августа в Мартыновский аэродром прилетела русская ракета. По предварительным данным, был уничтожен склад с дальнобойными ракетами, которые хранили для “подскока”», — написал он.
Координатор добавляет со ссылкой на своих коллег, что при ударе по аэродрому была вторичная детонация «несколькими раскатами». По данным Лебедева, взрывом также было уничтожено помещение, где собирались и хранились БПЛА самолетного типа. Согласно координатору, число погибших и раненых пока уточняется.
«По предварительным данным, “скорые” увезли около двух десятков человек. Люди важные, после того как их стабилизировали, военные медики нескольких увезли в Николаев “, — добавил координатор.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.