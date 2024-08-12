В Хабаровском крае спасатели МЧС откачивают воду и спасают жителей

По прогнозам, уровень воды на реке Кия у села Марусино может достигнуть критической отметки в 400 см из-за перелива воды из реки Хор. В связи с ожидаемыми сильными дождями в регионе, возможен резкий подъем уровня воды на 1−2 метра, что приведет к дальнейшему затоплению пойм и созданию неблагоприятных условий.