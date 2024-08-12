В Хабаровском крае спасатели МЧС откачивают воду и спасают жителей

В Хабаровском крае три группы спасателей МЧС России находятся в режиме дежурства в затопленных населенных пунктах Хабаровского края, оказывая помощь местным жителям, пострадавшим от паводка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Спасатели из поисково-спасательного отряда села Ракитное Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю направлены в поселок Долми и села Видное и Забайкальское Вяземского района. В состав каждой группы входят 15 человек, оснащенных 6 единицами техники, включая три плавсредства.
На данный момент спасатели активно работают на месте, откачивая воду из подвалов, перемещая имущество жителей на верхние этажи домов и постоянно отслеживая текущую ситуацию.
На 07:00 12 августа в Вяземском, Бикинском и имени Лазо районах зарегистрированы подтопления, в том числе приусадебных участков и внутрипоселковых дорог.
По прогнозам, уровень воды на реке Кия у села Марусино может достигнуть критической отметки в 400 см из-за перелива воды из реки Хор. В связи с ожидаемыми сильными дождями в регионе, возможен резкий подъем уровня воды на 1−2 метра, что приведет к дальнейшему затоплению пойм и созданию неблагоприятных условий.
Центр управления в кризисных ситуациях ведет постоянный мониторинг ситуации в сотрудничестве с гидрологами Дальневосточного УГМС и местными властями. Спасатели МЧС России находятся в полной готовности для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.