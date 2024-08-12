Киев предупредили о «начале конца» из-за действий ВСУ в Курской области

Ранее стало известно, что на Украине ожидают мощный ответ со стороны России на фоне атак ВСУ на Курскую область. В Киеве предположили, что российские войска могут нанести удары по важным объектам в украинской столице, в том числе по парламенту и другим правительственным зданиям.