В Иркутске ищут автоледи, сбившую вышедшего из трамвая мужчину

С 25 июля в Иркутске правоохранители ищут водителя, сбившего человека на улице Партизанской, сообщает ИА «ТК Город».
Как рассказали в пресс—службе ГАИ, 40-летнего мужчину, выходившего из трамвая на остановке «Центральный рынок», буквально, «срезала» девушка, управлявшая «автомобилем, марка и государственный регистрационный знак которого не установлены».
Справедливости ради дорожные полицейские отмечают, что автоледи не скрылась в панике с места ДТП, как это порой бывает, а отвезла пострадавшего в травмпункт. Вот только после этого она сразу уехала, «не оформив ДТП в установленном порядке».
Хорошо еще, что сбитый мужчина отделался ушибами. Но водительнице все равно предстоит держать ответ за свое поведение на дороге:
«В настоящее время сотрудники группы розыска отдельного батальона ДПС ГИБДД принимают меры к установлению личности водителя. Девушку призывают добровольно явиться в подразделение ГИБДД или ближайший отдел полиции», — говорят в ГАИ.
Всех, кто знает виновницу наезда на пешехода, просят позвонить по телефонам: