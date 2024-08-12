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В Иркутске ищут автоледи, сбившую вышедшего из трамвая мужчину

С 25 июля в Иркутске правоохранители ищут водителя, сбившего человека на улице Партизанской, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

С 25 июля в Иркутске правоохранители ищут водителя, сбившего человека на улице Партизанской, сообщает ИА «ТК Город».

Как рассказали в пресс—службе ГАИ, 40-летнего мужчину, выходившего из трамвая на остановке «Центральный рынок», буквально, «срезала» девушка, управлявшая «автомобилем, марка и государственный регистрационный знак которого не установлены».

Справедливости ради дорожные полицейские отмечают, что автоледи не скрылась в панике с места ДТП, как это порой бывает, а отвезла пострадавшего в травмпункт. Вот только после этого она сразу уехала, «не оформив ДТП в установленном порядке».

Хорошо еще, что сбитый мужчина отделался ушибами. Но водительнице все равно предстоит держать ответ за свое поведение на дороге:

«В настоящее время сотрудники группы розыска отдельного батальона ДПС ГИБДД принимают меры к установлению личности водителя. Девушку призывают добровольно явиться в подразделение ГИБДД или ближайший отдел полиции», — говорят в ГАИ.

Всех, кто знает виновницу наезда на пешехода, просят позвонить по телефонам:

8 (3952) 21−76−00, 21−76−01, 02.