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Мигранта подозревают в развратных действиях в отношении девочки в Новосибирске

В Новосибирске мигранта подозревают в развратных действиях в отношении малолетней девочки.

Источник: Сиб.фм

Как сообщает пресс-служба СК России, председатель ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту развратных действий, совершенных гражданином Таджикистана в отношении малолетней девочки в Новосибирске.

По информации ведомства, мигрант приставал к ребенку.

По данному факту сотрудники СУ СК по Новосибирской области возбудили дело о насильственных действиях сексуального характера. Максимальное наказание по статье — до 15 лет лишения свободы, если речь идет о действиях, совершенных в отношении несовершеннолетнего.

В данный момент подозреваемый находится под стражей.

Напомним, что новосибирский собачник заставил мигранта с Хилокского микрорайона собрать выброшенный им на школьном дворе мусор.