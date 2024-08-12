Мигранта подозревают в развратных действиях в отношении девочки в Новосибирске

Как сообщает пресс-служба СК России, председатель ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту развратных действий, совершенных гражданином Таджикистана в отношении малолетней девочки в Новосибирске.
По информации ведомства, мигрант приставал к ребенку.
По данному факту сотрудники СУ СК по Новосибирской области возбудили дело о насильственных действиях сексуального характера. Максимальное наказание по статье — до 15 лет лишения свободы, если речь идет о действиях, совершенных в отношении несовершеннолетнего.
В данный момент подозреваемый находится под стражей.
Напомним, что новосибирский собачник заставил мигранта с Хилокского микрорайона собрать выброшенный им на школьном дворе мусор.