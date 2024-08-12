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Два человека пострадали в ДТП в Аларском районе

В Аларском районе ночью 12 августа произошло ДТП, в котором пострадало два человека. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.

Источник: УГИБДД по Иркутской области

Авария произошла на федеральной трассе «Сибирь» около посёлка Кутулик. 28-летняя автоледи на Lexus выехала на встречную полосу и врезалась в большегруз Volvo с прицепом.

Пострадали сама автоледи и её 52-летняя пассажирка. Полиция проводит проверку.