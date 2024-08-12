Два человека пострадали в ДТП в Аларском районе

Авария произошла на федеральной трассе «Сибирь» около посёлка Кутулик. 28-летняя автоледи на Lexus выехала на встречную полосу и врезалась в большегруз Volvo с прицепом.
Пострадали сама автоледи и её 52-летняя пассажирка. Полиция проводит проверку.
В Аларском районе ночью 12 августа произошло ДТП, в котором пострадало два человека. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.
Авария произошла на федеральной трассе «Сибирь» около посёлка Кутулик. 28-летняя автоледи на Lexus выехала на встречную полосу и врезалась в большегруз Volvo с прицепом.
Пострадали сама автоледи и её 52-летняя пассажирка. Полиция проводит проверку.