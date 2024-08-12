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Танкисты группировки «Север» уничтожают противника в Курской области

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков группировки войск «Север» по нанесению огневого поражения боевой технике и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Экипажи танков группировки войск «Север» после занятия огневых позиций на танкоопасных направлениях продолжают уничтожать мобильные бронегруппы ВСУ в приграничном районе Курской области, следует из показанных кадров МО.

На кадрах — танкисты замаскировали боевые машины и заняли огневые позиции. Каждая такая точка позволяет экипажам оперативно выехать на уничтожение мобильных бронированных групп ВСУ.

Экипажи танков в ходе боевой работы ведут огонь по противнику как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций — за рельефом местности или в укрытиях, это позволяет оставаться незамеченными.

Корректировка огня осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов. Отстрелявшись, танкисты меняют позиции для исключения ответного огня артиллерии противника или атаки танков дронами-камикадзе. На этот случай боевые машины оснащены мощным современным комплексом защиты, который включает в себя средства радиоэлектронной борьбы и усиленную динамическую защиту. Дополнительную безопасность танкистам обеспечивает группа прикрытия: мотострелки следят за воздушным пространством и готовы противостоять группам противника, если те окажутся неподалеку.