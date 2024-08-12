Предприимчивого халявщика из Ангарска на 3,5 года отправили в колонию

«На сайте “Авито” нашел объявление о сдаче в аренду двух игровых консолей марки “Сони плейстейшен 5” с комплектующими. Позвонил по указанному телефону и договорился с хозяином приставок, что возьмет их на какое-то время в аренду. Ничего не подозревающий собственник передал по договору имущество злоумышленнику, который не собирался его возвращать и распорядился по-своему — сдал в скупку».