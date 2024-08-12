Предприимчивого халявщика из Ангарска на 3,5 года отправили в колонию

Как следует из материала, опубликованного на сайте суда, мужчина ранее уже имел проблемы с законом и даже был несколько раз судим «за разные виды хищений». Но уроков не усвоил и решил в очередной раз подзаработать обманом:
«На сайте “Авито” нашел объявление о сдаче в аренду двух игровых консолей марки “Сони плейстейшен 5” с комплектующими. Позвонил по указанному телефону и договорился с хозяином приставок, что возьмет их на какое-то время в аренду. Ничего не подозревающий собственник передал по договору имущество злоумышленнику, который не собирался его возвращать и распорядился по-своему — сдал в скупку».
Доход его составил 86200 рублей.
Неплохо для нигде не работающего и живущего только на то, что удается получить, делая ставки в интернете. Кстати, именно в сетевое казино ангарчанин «выручку» и вложил. Теперь ни играть, ни обманывать он долго не сможет — мужчина был взят под стражу в зале суда.
Приговор в законную силу не вступил.