Жителя Приморского края насмерть сбили в Хабаровском крае

Авария произошла на улице Донецкой, 9. Пешеход находился на проезжей части, когда на него наехал Toyota Crown Athlete. Потерпевший скончался на месте происшествия, а автомобиль с места происшествия скрылся. Позднее водитель, 21-летний местный житель, прибыл с явкой в ОМВД по Верхнебуреинскому району.