Жителя Приморского края насмерть сбили в Хабаровском крае

В поселке Новый Ургал Верхнебуреинского района автомобиль насмерть сбил 43-летнего жителя Приморского края, работавшего вахтовым методом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Авария произошла на улице Донецкой, 9. Пешеход находился на проезжей части, когда на него наехал Toyota Crown Athlete. Потерпевший скончался на месте происшествия, а автомобиль с места происшествия скрылся. Позднее водитель, 21-летний местный житель, прибыл с явкой в ОМВД по Верхнебуреинскому району.
— Водитель документов при себе не имел, состояние алкогольного опьянения не установлено. Автомобиль Toyota Crown Athlete приобрёл за несколько дней до ДТП, в ходе осмотра выявлен факт установки подложных государственных регистрационных номеров и отсутствие номера кузова. Транспортное средство задержано, — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровского края.
По факту ДТП и связанных с ним событиями проводится проверка.