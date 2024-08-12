Жительница Приморья записалась на флюорографию и потеряла 730 тысяч рублей

Мошенники в Приморье придумали новый способ обманывать жителей. Неизвестные звонят людям и предлагают пройти плановую флюорографию, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на УМВД России по краю.
На уловку мошенников попалась 59-летняя жительница Дальнереченска. Ей позвонила незнакомка, представилась сотрудницей поликлиники, предложила пройти флюорографию и попросила номер СНИЛС. Ничего неподозревающая женщина сообщила нужные данные.
Позже ей позвонили якобы с «Госуслуг» и сообщили, что неизвестные получили доступ к ее личному кабинету, позже поступил и третий звонок:
«Позвонил “специалист службы безопасности банка” и сообщил, что ее данные на “Госуслугах” взломали, и чтобы сохранить имеющиеся на счетах денежные средства, необходимо их застраховать. Под его руководством женщина сняла деньги со всех своих банковских счетов и перевела их на счета 730 000 рублей, указанные злоумышленником».
Женщина рассказала о случившемся своим родственникам и только после разговора с семьей поняла, что ее обманули. Уголовное дело завели по статье о мошенничестве, по которой виновникам грозит до шести лет лишения свободы.