Жительница Приморья записалась на флюорографию и потеряла 730 тысяч рублей

«Позвонил “специалист службы безопасности банка” и сообщил, что ее данные на “Госуслугах” взломали, и чтобы сохранить имеющиеся на счетах денежные средства, необходимо их застраховать. Под его руководством женщина сняла деньги со всех своих банковских счетов и перевела их на счета 730 000 рублей, указанные злоумышленником».