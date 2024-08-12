В Красноярске пса-спасателя Тип-топа спустя 9 дней нашли в люке

«Нашёл его мой муж, провалившись в этот люк. Мы знали, что он там есть, но не могли найти. В очередной раз пошли, и вот. Люк глубокий, больше человеческого роста, заросший: не наступишь — не найдешь. Сейчас делаем анализы и надеемся, что ничего страшного», — рассказала Мария.