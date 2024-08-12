В Красноярске пса-спасателя Тип-топа спустя 9 дней нашли в люке

В Красноярске разыскали поисковую собаку волонтёров по кличке Тип-топ. Об этом в соцсетях рассказала Мария Курбатова.
Пёс волонтеров «Поиска пропавши детей» имени Оксаны Василишиной был найден в люке возле дома. Он просидел там девять суток.
Собаку обнаружил муж хозяйки. Он провалился в тот же люк, куда угодил пёс.
«Нашёл его мой муж, провалившись в этот люк. Мы знали, что он там есть, но не могли найти. В очередной раз пошли, и вот. Люк глубокий, больше человеческого роста, заросший: не наступишь — не найдешь. Сейчас делаем анализы и надеемся, что ничего страшного», — рассказала Мария.
Напомним, что Тип-топ пропал 2 августа в районе станции Красноярск-Восточный. В поисках принимали участие волонтёры и неравнодушные красноярцы.
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