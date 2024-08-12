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За убийство бывшей супруги осудили жителя Хабаровска

Почти десять лет ревнивец проведет в исправительной колонии строгого режима.

Источник: AmurMedia

Краснофлотский районный суд г. Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

В суде установлено, что в декабре 2023 года мужчина приехал домой к своей бывшей супруге по ул. Тихоокеанской в г. Хабаровске. В ходе возникшей между ними ссоры на почве ревности нанес ей не менее двух ударов ножом в область грудной клетки.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 9 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Государственное обвинение поддержано прокуратурой Краснофлотского района г. Хабаровска.