За убийство бывшей супруги осудили жителя Хабаровска

Краснофлотский районный суд г. Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
В суде установлено, что в декабре 2023 года мужчина приехал домой к своей бывшей супруге по ул. Тихоокеанской в г. Хабаровске. В ходе возникшей между ними ссоры на почве ревности нанес ей не менее двух ударов ножом в область грудной клетки.
От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 9 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Государственное обвинение поддержано прокуратурой Краснофлотского района г. Хабаровска.