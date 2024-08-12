За убийство бывшей супруги осудили жителя Хабаровска

В суде установлено, что в декабре 2023 года мужчина приехал домой к своей бывшей супруге по ул. Тихоокеанской в г. Хабаровске. В ходе возникшей между ними ссоры на почве ревности нанес ей не менее двух ударов ножом в область грудной клетки.