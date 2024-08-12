Российские военные обнаружили в приграничном районе скопления живой силы, а также бронированную и автомобильную технику подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь» по разведанным целям.
Экипажи успешно ликвидировали цели, после чего выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и успешно вернулись на площадку вылета. По докладам разведки, все обозначенные цели были уничтожены, боевая задача выполнена.
Днем ранее, 11 августа, оборонное ведомство показало, как экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52 нанесли удары авиационными бомбами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничье Курской области.
В тот же день Минобороны проинформировало, что на курском направлении украинская армия за сутки потеряла до 230 военнослужащих и 38 единиц боевой техники.
10 августа Минобороны РФ показало, как экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков с управляемым вектором тяги Су-30СМ и Су-35С Воздушно-космических сил РФ минувшей ночью нанесли удар по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области.
6 августа ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области. Обстановка в регионе признана ЧС федерального характера. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Операция по уничтожению ВСУ продолжается.