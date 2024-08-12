В Хабаровске женщина потеряла на бирже 1,6 млн, поверив мошенникам

В Хабаровске жительница Железнодорожного района стала жертвой мошенников, потеряв более 1,6 млн рублей, сообщает «АиФ-Дальинформ».
В начале августа жительница Железнодорожного района обратилась в полицию после того, как стала жертвой мошеннической схемы. Ей позвонили с номера 900, похожего на официальный номер известного банка, и предложили возможность заработать на бирже с помощью специального приложения. Представившись сотрудниками банка, злоумышленники убедили женщину в серьезности предложения.
Поверив в правдивость информации, женщина решила попробовать свои силы в инвестициях. Она открыла брокерский счет и начала переводить на него деньги. В период с 19 июля по 7 августа она перевела на этот счет 1 миллион 695 тысяч рублей, из которых 1 миллион составили заемные средства, а остальная сумма — её личные сбережения.
Однако попытка вывести деньги закончилась неудачей — её брокерский счет был заблокирован. Пострадавшая лишилась всех своих вложений и заемных средств. Полиция ведет расследование по данному делу, — сообщил Врио начальника УВД России по городу Хабаровску Артем Поляков.