В Хабаровске женщина потеряла на бирже 1,6 млн, поверив мошенникам

Поверив в правдивость информации, женщина решила попробовать свои силы в инвестициях. Она открыла брокерский счет и начала переводить на него деньги. В период с 19 июля по 7 августа она перевела на этот счет 1 миллион 695 тысяч рублей, из которых 1 миллион составили заемные средства, а остальная сумма — её личные сбережения.