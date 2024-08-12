Просто стоял, а через секунду его не стало: смертельное ДТП произошло в Хабаровском крае

В ночь на 11 августа в поселке Новый Ургал произошло смертельное ДТП. Местный житель сбил 43-летнего мужчину и скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Сразу после произошедшего 21-летний автолюбитель уехал, но уже в воскресенье днем появился в участке полиции и сознался в содеянном. На поведение молодого человека могло повлиять то, что он был без документов, и с машиной оказалось все не так чисто. При этом водитель был трезв.
На момент ДТП пешеход без видимой причины стоял на проезжей части. Зачем мужчина остановился на участке дороги, не предназначенном для этого — устанавливается. Был ли погибший в состоянии алкогольного опьянения — также неизвестно. Но силы удара хватило, чтобы получить травмы, несовместимые с жизнью.
Погибший был жителем Приморского края и работал в поселке вахтовым методом.
ОФИЦИАЛЬНО
«Автомобиль Toyota Crown Athlete приобрел за несколько дней до ДТП, в ходе осмотра выявлен факт установки подложных государственных регистрационных номеров и отсутствие номера кузова. Транспортное средство задержано. По факту ДТП назначена автотехническая судебная экспертиза. Проводится проверка», — прокомментировала Анастасия Зайцева, официальный представитель Госавтоинспекции Хабаровского края.