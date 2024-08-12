Просто стоял, а через секунду его не стало: смертельное ДТП произошло в Хабаровском крае

Сразу после произошедшего 21-летний автолюбитель уехал, но уже в воскресенье днем появился в участке полиции и сознался в содеянном. На поведение молодого человека могло повлиять то, что он был без документов, и с машиной оказалось все не так чисто. При этом водитель был трезв.