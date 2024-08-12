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Склад утилизированных машин сгорел в Свердловской области

В Каменске-Уральском на ул. 1-й Синарской сегодня ночью произошел крупный пожар. На площади 300 кв. м сгорели строительный мусор и восемь снятых с учета автомобилей, которые стояли под металлическим навесом.

Источник: ГУ МЧС по Свердловской области

Согласно информации в сети, на 1-й Синарской улице расположено предприятие по утилизации отходов и переработке вторсырья. ГУ МЧС по Свердловской области сообщает, что сигнал о возгорании поступил в 02:25. На борьбу с огнем выезжали 6 единиц техники и 17 специалистов. К 03:05 открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций пожарные завершили к 05:29.

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