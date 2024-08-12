Склад утилизированных машин сгорел в Свердловской области

Согласно информации в сети, на 1-й Синарской улице расположено предприятие по утилизации отходов и переработке вторсырья. ГУ МЧС по Свердловской области сообщает, что сигнал о возгорании поступил в 02:25. На борьбу с огнем выезжали 6 единиц техники и 17 специалистов. К 03:05 открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций пожарные завершили к 05:29.