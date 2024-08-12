Операторы БПЛА ударили по технике и живой силе ВСУ на донецком направлении

Разведывательное подразделение выявило опорный пункт ВСУ со скоплением живой силы и техникой. Они укрылись в одной из лесополос на донецком направлении спецоперации. Командование решило уничтожить цель расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), используя систему сбросов для классических дронов квадрокоптерного типа.
Оператор несколькими точными попаданиями вскрыл опорный пункт ВСУ, поразил укрытую там технику и уничтожил дезориентированных боевиков.
Операторы ударных FPV-дронов и разведывательных БПЛА круглосуточно осуществляют разведку позиций ВСУ. Помощник оператора отслеживает по карте направление полета дрона, ориентирует оператора и корректирует его работу. Информация, получаемая с дронов в режиме реального времени, оказывает содействие продвижению штурмовых подразделений, помогает корректировать огонь артиллерии.
Днем ранее, 11 августа, Минобороны показало, как командно-наблюдательный пункт (КНП) одного из подразделений ВСУ с техникой был уничтожен российскими десантниками на правом берегу Днепра в Херсонской области. Для этого использовались ударные квадрокоптеры.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
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