Операторы БПЛА ударили по технике и живой силе ВСУ на донецком направлении

Подразделения общевойскового объединения Южной группировки войск на донецком направлении активно применяют беспилотники для поражения боевой техники и уничтожения скоплений личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) на открытой местности и в укрытиях, расположенных в лесопосадках и оставленных жителями населенных пунктах, рассказали 12 августа в Минобороны РФ, показав фрагмент их боевой работы.