В Приморье пять сел остаются отрезанными из-за паводка

ВЛАДИВОСТОК, 12 авг — РИА Новости. Пять сел в двух округах Приморья остаются отрезанными из-за вызванного продолжительными дождями паводка, подтопленными остаются 17 домов и 122 приусадебных участка, сообщает правительство региона.
«В крае остаются подтопленными 17 домов и 111 приусадебных участков. Отрезаны села Дерсу, Дальний Кут, Саровка, Покровка в Красноармейском округе и село Березовка в Чугуевском округе», — приводятся в сообщении слова замминистра по делам ГОЧС Приморья Романа Голубева.
Отмечается, что паводковая обстановка в регионе стабилизируется, практически все реки вошли в поймы, уровень опасного явления пока сохраняется только в районе села Графское в Дальнереченском районе.
На протяжении трех недель в регионе шли сильные дожди, синоптики пять раз объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на