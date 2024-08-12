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В Приморье пять сел остаются отрезанными из-за паводка

В Приморье двух округах остаются подтопленными 17 домов и 122 участка.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 83% 757 мм рт. ст. +24°
Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 12 авг — РИА Новости. Пять сел в двух округах Приморья остаются отрезанными из-за вызванного продолжительными дождями паводка, подтопленными остаются 17 домов и 122 приусадебных участка, сообщает правительство региона.

«В крае остаются подтопленными 17 домов и 111 приусадебных участков. Отрезаны села Дерсу, Дальний Кут, Саровка, Покровка в Красноармейском округе и село Березовка в Чугуевском округе», — приводятся в сообщении слова замминистра по делам ГОЧС Приморья Романа Голубева.

Отмечается, что паводковая обстановка в регионе стабилизируется, практически все реки вошли в поймы, уровень опасного явления пока сохраняется только в районе села Графское в Дальнереченском районе.

На протяжении трех недель в регионе шли сильные дожди, синоптики пять раз объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на 7—8 августа. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. Режим ЧС муниципального характера из-за последствий сильных дождей введен в Чугуевском округе, а также в сёлах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья. В Дальнереченске в результате размыва насыпи дамбы произошло подтопление посёлка Мясокомбинат и микрорайона Первомайский, было подтоплено 29 жилых домов.