Жительница Братска украла банковскую карту у вахтовика по дороге в Красноярск

— В дежурную часть транспортной полиции обратился житель Ростова-на-Дону с заявлением о краже. Мужчина рассказал, что следовал в поезде до станции Новосибирск. Далее к месту жительства он проследовал самолетом. Прибыв домой вахтовик обнаружил, что с его денежного счета списано около пять тысяч рублей и заблокировал карту, — поделились правоохранители.