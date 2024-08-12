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Жительница Братска украла банковскую карту у вахтовика по дороге в Красноярск

Расплачиваться картой женщина начала по возвращению из Красноярска в Братск.

Источник: Комсомольская правда

45-летняя жительница Братска украла карту у вахтовика в поезде "Северобайкальск-Москва. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте женщина решила не тратить сразу деньги. Она вышла в Красноярске, а использовать ворованную карту стала только по возвращению в Братск.

— В дежурную часть транспортной полиции обратился житель Ростова-на-Дону с заявлением о краже. Мужчина рассказал, что следовал в поезде до станции Новосибирск. Далее к месту жительства он проследовал самолетом. Прибыв домой вахтовик обнаружил, что с его денежного счета списано около пять тысяч рублей и заблокировал карту, — поделились правоохранители.

Женщину задержали полицейские и она признала вину. Деньги сибирячка потратила на собственные нужды. Заведено уголовное дело по статье о краже.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что останки КРС скидывали в мусорные контейнеры в Ленинском округе Иркутска-2. Нарушителей ищет полиция, а трупы животных были уничтожены.