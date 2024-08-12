«Из кафе пошел к бабушке, но по пути исчез»: 18-летнего студента нашли мертвым в лесу в Байкальске

— Саша всегда был весельчаком, постоянно участвовал в спортивных соревнованиях и в школе тоже был активистом. На его похороны пришли почти 150 человек. В основном это были парни девушки, которые его знали, — рассказывает о младшем сыне жительница Байкальска Татьяна Харенко. 18-летний студент был найден мертвым 27 мая этого года. Причина гибели талантливого и жизнерадостного молодого человека окутана тайной по сей день.
Что происходило с Александром Харенко за день до трагедии, и какую версию случившегося рассматривает следствие, выясняла КП-Иркутск.
— Саша учился на первом курсе университета в Иркутске по специальности «Технология транспортных процессов», но в этой сфере себя не видел, поэтому в этом году планировал переводиться в другой вуз — на теплоэнергетику, — продолжает рассказывать сибирячка. — Этим летом хотел найти подработку, обсуждали, как будем строить баню. До своего 19-летия не дожил чуть меньше месяца…
Каждые выходные студент торопился из Иркутска в родной Байкальск, чтобы проведать маму и помочь ей на огороде. По словам близких, в субботу, 25 мая, парень отправился на последний звонок в школу, которую сам когда-то закончил. Учителя хорошо знали бывшего выпускника и в тот день успели пообщаться с ним. Они уверяют, что Александр был в хорошем настроении, шутил и в целом вел себя, как обычно.
Следующий день студент провел с бабушкой и дедушкой. Вместе они работали на участке дочери, после чего пенсионеры засобирались домой. Внук предупредил, что заглянет к ним перед отъездом в областной центр, чтобы попрощаться и забрать свои вещи.
— Вечером он позвонил бабушке и сказал, что скоро будет. Спросил, есть ли что поесть, — вспоминает Татьяна Харенко. — Но у них сын так и не появился.
Спустя время друзья Саши рассказали, что тот был с ними. Ребята играли в мафию, а после переместились в кафе, где болтали до самого утра. В понедельник приятелям нужно было успеть на пары в университет, поэтому компания решила поехать в Иркутск на электричке, которая отходила от железнодорожной станции в 5:15.
— После гибели сына я отсматривала видео с камер наблюдения, установленных в заведении. Примерно в 4:14 он оставил друзей и пошел к бабушке. Ее дом находится в 5−10 минутах ходьбы. Те пообещали зайти за ним через несколько минут. Конечно, там они его не нашли и направились к станции, но и там Саши не было. Не понимая, куда он делся, парни сели на электричку и уехали в город. На их звонки сын не отвечал.
Трагические новости первым сообщили старшему брату Александра Харенко, проживающему вместе с семьей в Иркутске. Тело молодого человека нашли в 2−3 километрах от той самой ж/д станции, посреди леса.
— В нескольких метрах от него обнаружили его айфон в идеальном состоянии, рюкзак также был цел, — говорит Татьяна. — На одежде не было каких-то следов волочения. Однако, что именно привело к смерти, до сих пор до конца неизвестно. Проводятся экспертизы.
Кто именно обнаружил погибшего, родственники не знают до сих пор. Но вскоре после трагедии в местных пабликах завирусились жуткие кадры.
— Видно, как кто-то из кабины поезда снимает на телефон тело моего сына и успевает это комментировать. При этом, видео было несколько и все они ходили по городу. Были люди, которые приходили к моей пожилой матери и показывали этот ужас, понимая, что ей может стать плохо от увиденного! Я до сих пор не понимаю, для чего.
Татьяна узнала о потере, работая на вахте в Забайкальском крае. Ей позвонил старший сын и едва сдерживая слезы, произнес: «Саши больше нет». Похоронили молодого человека спустя четыре дня, на малой родине. С того момента его близких не оставляет главный вопрос: «Кто и за что так мог поступить?».
— Он всегда был неконфликтным, в драки не лез. Наоборот, мог рассмешить любого. Да и в целом любил жизнь, любил модно одеваться и знал себе цену. В рюкзаке у него были медали и спортивная форма, в которой он планировал поехать утром на соревнования по волейболу.
Тем временем, следствие выдвинуло основную версию причины случившегося.
— По факту гибели 18-летнего жителя города Байкальска Следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 110 УК РФ «Доведение до самоубийства», — сообщают корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе регионального ведомства.
Родители Александра же уверены, что у студента не было причин сводить счеты с жизнью. Сибиряки надеются, что виновного в гибели Саши найдут.
Расследование дела продолжается.