«Из кафе пошел к бабушке, но по пути исчез»: 18-летнего студента нашли мертвым в лесу в Байкальске

— После гибели сына я отсматривала видео с камер наблюдения, установленных в заведении. Примерно в 4:14 он оставил друзей и пошел к бабушке. Ее дом находится в 5−10 минутах ходьбы. Те пообещали зайти за ним через несколько минут. Конечно, там они его не нашли и направились к станции, но и там Саши не было. Не понимая, куда он делся, парни сели на электричку и уехали в город. На их звонки сын не отвечал.