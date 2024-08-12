«Впереди удаление»: омские хирурги остановили кровотечение из большой опухоли, угрожавшей жизни омича

Хирурги Областной клинической больницы спасли омича с кровотечением из большой опухоли на шее. Накануне в областную больницу поступил пациент с жалобой на кровотечение из опухоли на шее. У мужчины была доброкачественная опухоль — доброкачественный плоскоклеточный кератоз.