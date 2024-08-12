Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Впереди удаление»: омские хирурги остановили кровотечение из большой опухоли, угрожавшей жизни омича

Хирурги спасли омича с кровотечением из большой опухоли на шее.

Источник: Комсомольская правда

Хирурги Областной клинической больницы спасли омича с кровотечением из большой опухоли на шее. Накануне в областную больницу поступил пациент с жалобой на кровотечение из опухоли на шее. У мужчины была доброкачественная опухоль — доброкачественный плоскоклеточный кератоз.

Хирург оперативно провел внутрисосудистое вмешательство, что позволило остановить кровотечение. Кровь в опухоль поступала из ветвей наружной сонной артерии.

«Пациенту провели суперселективную катетеризацию питающей артерии с помощью микрокатетера и эмболизация микроэмболами, тем самым блокировав кровоснабжение опухоли», — рассказали в минздраве Омской области.

На вторые сутки после хирургического вмешательства омича перевели в онкодиспансер для дальнейшего удаления опухоли.