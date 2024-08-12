В городе Челябинской области вместо воды из кранов потекла «нефть»

«Густая жидкость черного цвета с примесями и травой идет из кранов в домах поселка Тайгинка. Чтобы эту воду использовать хотя бы для уборки, нужно несколько часов дать ей протечь. Фильтры в домах служат день-два, потом тоже становятся черными. “Нефть” забивает трубы, портит сантехнику. И так 1,5 тыс. человек живут неделями», — рассказывают активисты Народного фронта.
Утверждается, что в Тайгинке 40 лет нет нормального водовода. Его планировали построить, даже сделали проект. Но не учли, что трубы, согласно документу, будут проходить через зеленую зону. Такое чиновникам не согласовали.
«Но черной вода стала только сейчас, когда местный ГОК, снабжающий дома технической водой, не уведомил об остановке водоснабжения “Кыштымводоканал”. Вместо прозрачной жидкости в краны “пошел” графит с ГОКа», — отмечает НФ.
Общественники попросили губернатора Алексея Текслера взять ситуацию на контроль и оказать содействие в ее разрешении.