В городе Челябинской области вместо воды из кранов потекла «нефть»

«Густая жидкость черного цвета с примесями и травой идет из кранов в домах поселка Тайгинка. Чтобы эту воду использовать хотя бы для уборки, нужно несколько часов дать ей протечь. Фильтры в домах служат день-два, потом тоже становятся черными. “Нефть” забивает трубы, портит сантехнику. И так 1,5 тыс. человек живут неделями», — рассказывают активисты Народного фронта.