Силы ПВО уничтожили 18 беспилотников над тремя регионами РФ за ночь

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 18 БПЛА самолетного типа: 11 над Курской, пять над Белгородской и два над Воронежской областями», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в этот день губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что силы ПВО посредством радиоэлектронной борьбы нейтрализовали и уничтожили четыре беспилотника на юго-западе региона.
11 августа Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и два малоразмерных воздушных шара над Курской областью.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.