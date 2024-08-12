Силы ПВО уничтожили 18 беспилотников над тремя регионами РФ за ночь

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 18 БПЛА самолетного типа: 11 над Курской, пять над Белгородской и два над Воронежской областями», — говорится в сообщении ведомства.