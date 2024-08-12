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Силы ПВО уничтожили 18 беспилотников над тремя регионами РФ за ночь

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь над тремя регионами России 18 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 12 августа сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 18 БПЛА самолетного типа: 11 над Курской, пять над Белгородской и два над Воронежской областями», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в этот день губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что силы ПВО посредством радиоэлектронной борьбы нейтрализовали и уничтожили четыре беспилотника на юго-западе региона.

11 августа Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и два малоразмерных воздушных шара над Курской областью.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.