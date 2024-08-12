Бастрыкин вмешался в дело о группе пьяных дебоширов в Новосибирске

30 июля 2024 года трое мужчин, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, напали на девушку, ее ударил один из участников группы. Дмитрий вмешался в конфликт и хулиганы перебросились на него. Мужчину избили и распылили в глаза содержимое перцового баллончика. Прохожих, которые также пытались вмешаться, дебоширы отпугивали угрозами.