Бастрыкин вмешался в дело о группе пьяных дебоширов в Новосибирске

По данному факту глава СУ СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.
Корреспондент «МК в Новосибирске» побеседовал с пострадавшим после нападения мужчиной.
«У меня сотрясение, ушиб головы, рассечение и ссадины на затылке, гематома внутренней стороны щеки и химический ожог глаз», — рассказывает Дмитрий.
30 июля 2024 года трое мужчин, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, напали на девушку, ее ударил один из участников группы. Дмитрий вмешался в конфликт и хулиганы перебросились на него. Мужчину избили и распылили в глаза содержимое перцового баллончика. Прохожих, которые также пытались вмешаться, дебоширы отпугивали угрозами.
Пострадавшему защитнику понадобилась помощь врача. После избиения он был доставлен в больницу.
В Следственном комитете сообщают, что правонарушители не в первый раз попадают в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. Один из налетчиков уже привлекался к уголовной ответственности. Дмитрий провел собственное расследование и выяснил, что участник «гоп-компании» был судим за хищение чужого имущества.
Местным жителям хулиганы продолжат докучать. Сибиряк вспоминает в беседе с корреспондентом, что такие выходки участники компании совершают на постоянной основе. Однако «следствие не движется».
Было принято решение обратиться к главе СУ СКР Александру Бастрыкину. Он поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело по факту происшествия и доложить о ходе расследования.
Дмитрия опросят в скором времени как потерпевшего.
Ранее МК в Новосибирске писал, что Бастрыкин поручил проверить «гоп-компанию» из Новосибирска, которая напала на девушку.