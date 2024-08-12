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Следователи выясняют причины пожара на Кубани, где погиб пенсионер

При возгорании в частном доме в Абинском районе погиб 78-летний мужчина.

Следователи выясняют причины пожара, где погиб пенсионер, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

При возгорании в частном доме вечером 11 августа в поселке Ахтырском Абинского района погиб 78-летний мужчина.

Пожарную службу вызвали соседи. Прибывшие на место сотрудники МЧС локализовали возгорание, после чего было обнаружено тело хозяина дома. Одной из возможных причин пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе, точная причина и очаг возгорания. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в СК рассказали подробности гибели мужчины на пожаре в Краснодаре. В ночь на 6 августа мужчина находился у работающего сторожем в садовом товариществе в станице Елизаветинской знакомого. Они вместе выпивали, и в какой-то момент в сторожке произошло возгорание.

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