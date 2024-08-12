Следователи выясняют причины пожара на Кубани, где погиб пенсионер

Ранее в СК рассказали подробности гибели мужчины на пожаре в Краснодаре. В ночь на 6 августа мужчина находился у работающего сторожем в садовом товариществе в станице Елизаветинской знакомого. Они вместе выпивали, и в какой-то момент в сторожке произошло возгорание.