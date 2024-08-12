Два беспилотника сбили ночью 12 августа над Воронежем

В 7 часов утра 12 августа в Воронежской области сняли режим опасности атаки беспилотников. Губернатор Александр Гусев сообщил об угрозе налета дронов в 3 часа утра. Перед этим жители Юго-Западного района Воронеже слышали несколько громких звуков. Режим тревоги продлился четыре часа. За это время над Воронежем, по данным Минобороны РФ, сбили два БПЛА самолетного типа.