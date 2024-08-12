Беларусь отпустила латвийцев, задержанных по подозрению в провозе марихуаны

Речь идет о трех девушках и молодом человеке, которые ехали в Браслав на фестиваль. Во время досмотра их автомобиля в погранпереходе белорусские пограничники обнаружили в нише между задним сидением и порогом небольшой пакет, предположительно с наркотиком. Экспертиза показала, что это — марихуана, весом 0,82 грамма.