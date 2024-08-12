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Беларусь отпустила латвийцев, задержанных по подозрению в провозе марихуаны

Трое девушек и молодой человек ехали на музыкальный фестиваль в Браславе, но их задержали в пункте пропуска на границе.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 авг — Sputnik. Латвийцы, которые были задержаны в конце июля этого года в пограничном пункте в Беларуси из-за найденного в машине пакетика марихуаны, вернулись домой, с них сняли все подозрения, сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».

Речь идет о трех девушках и молодом человеке, которые ехали в Браслав на фестиваль. Во время досмотра их автомобиля в погранпереходе белорусские пограничники обнаружили в нише между задним сидением и порогом небольшой пакет, предположительно с наркотиком. Экспертиза показала, что это — марихуана, весом 0,82 грамма.

В итоге было возбуждено уголовное дело о незаконном провозе через госграницу наркотиков группой лиц.

По словам молодого человека, пакет скорее всего обронил знакомый, которого он подвозил незадолго до своей поездки в Беларусь.

«В инциденте быстро разобрались. Сейчас четверо латвийцев уже на родине», — сообщили в эфире гостелеканала.

Следователи и эксперты проверили пакет на наличие на нем следов кого-нибудь из задержанных, а также провели анализ на употребление наркотиков всех четырех. Результаты исследований молодые люди ожидали в гостинице под подпиской о невыезде.

«В ходе проведения экспертиз наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Беларуси, не выявлено», — заявил замначальника управления специальных экспертиз управления Госкомитета судебных экспертиз по Витебской области Юрий Козлов.

Ранее в начале августа президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на негативную информацию о задержании молодых людей из Латвии, которая была опубликована в некоторых зарубежных СМИ.

В ответ на это президент поручил правоохранителям выяснить обстоятельства их задержания и тщательно разобраться в этом деле.

При этом он подчеркнул, что наркотики в Беларуси неприемлемы, поэтому не стоит их везти в республику.