Беларусь отпустила латвийцев, задержанных по подозрению в провозе марихуаны

МИНСК, 12 авг — Sputnik. Латвийцы, которые были задержаны в конце июля этого года в пограничном пункте в Беларуси из-за найденного в машине пакетика марихуаны, вернулись домой, с них сняли все подозрения, сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».
Речь идет о трех девушках и молодом человеке, которые ехали в Браслав на фестиваль. Во время досмотра их автомобиля в погранпереходе белорусские пограничники обнаружили в нише между задним сидением и порогом небольшой пакет, предположительно с наркотиком. Экспертиза показала, что это — марихуана, весом 0,82 грамма.
В итоге было возбуждено уголовное дело о незаконном провозе через госграницу наркотиков группой лиц.
По словам молодого человека, пакет скорее всего обронил знакомый, которого он подвозил незадолго до своей поездки в Беларусь.
«В инциденте быстро разобрались. Сейчас четверо латвийцев уже на родине», — сообщили в эфире гостелеканала.
Следователи и эксперты проверили пакет на наличие на нем следов кого-нибудь из задержанных, а также провели анализ на употребление наркотиков всех четырех. Результаты исследований молодые люди ожидали в гостинице под подпиской о невыезде.
«В ходе проведения экспертиз наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Беларуси, не выявлено», — заявил замначальника управления специальных экспертиз управления Госкомитета судебных экспертиз по Витебской области Юрий Козлов.
Ранее в начале августа президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на негативную информацию о задержании молодых людей из Латвии, которая была опубликована в некоторых зарубежных СМИ.
В ответ на это президент поручил правоохранителям выяснить обстоятельства их задержания и тщательно разобраться в этом деле.
При этом он подчеркнул, что наркотики в Беларуси неприемлемы, поэтому не стоит их везти в республику.