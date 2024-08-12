Казахстанского бизнесмена объявили в розыск в Кыргызстане

«В частности, установлено, что Я. Таиров в целях финансирования преступной деятельности так называемого вора в законе К. Асанбека передал ему денежные средства в сумме 200 тыс. долларов. Также владелец центра отдыха “Симирам” на постоянной основе предоставлял коттеджи и номера представителям ОПГ для организации их досуга и отдыха. Кроме этого, по имеющимся данным, Я. Таиров всегда оказывал знаки внимания и преподносил дорогостоящие подарки К. Асанбеку при проведении им каких-либо торжеств и праздничных мероприятий».Пресс-служба ГКНБ КР.