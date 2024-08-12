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Житель Абинского района погиб при пожаре в частном доме

В Абинском районе при пожаре в частном доме погиб пенсионер. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю, следователи организовали доследственную проверку.

По предварительным данным, пожар произошел вечером 11 августа в одной из комнат дома, расположенного на улице Мира в пгт. Ахтырском. Соседи, увидев возгорание, вызвали пожарную службу. Прибывшие на место специалисты локализовали пожар, после чего нашли тело 78-летнего хозяина дома. Одной из возможных причин пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе точную причину пожара и очаг возгорания. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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