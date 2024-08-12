Житель Абинского района погиб при пожаре в частном доме

По предварительным данным, пожар произошел вечером 11 августа в одной из комнат дома, расположенного на улице Мира в пгт. Ахтырском. Соседи, увидев возгорание, вызвали пожарную службу. Прибывшие на место специалисты локализовали пожар, после чего нашли тело 78-летнего хозяина дома. Одной из возможных причин пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.