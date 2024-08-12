Судят новосибирца, заминировавшего военкомат

В качестве обвиняемого по делу привлекли Евгения Ряполова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которому инкриминируется ст. 30, ст. 205 УК РФ (покушение на теракт), ст. 223.1 УК РФ и ст. 222.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств и взрывчатых веществ, их хранение и транспортировка). Прокурор оглашает обвинительное заключение, передает корреспондент «Ъ-Сибирь» из зала суда.
Самодельное взрывное устройство (СВУ) было обнаружено на окне военкомата по улице Дмитрия Шамшурина в ночь на 5 декабря прошлого года. Кустарная бомба находилась в круглом корпусе, напоминающем мультиварку, состояла из таймера, батарейки «Крона», проводов и небольшой емкости, заполненной сыпучим предположительно взрывчатым веществом. Прибывшие на место саперы при помощи робота-манипулятора разрушили СВУ. Следственные органы возбудили уголовное дело.
Силовики задержали предполагаемого минера. Им оказался житель Новосибирской области Евгений Ряполов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
«По версии следствия, обвиняемый поместил взрывное устройство на подоконник военного комиссариата Октябрьского района и Центрального округа Новосибирска с целью дестабилизации органов власти, при этом преступление не было доведено им до конца по не зависящим от него обстоятельствам, так как указанные действия были пресечены сотрудниками полиции», — говорится в материалах дела.
Задержанный — бывший активист местной ячейки запрещенного в России праворадикального движения «Реструкт». Раннее был осужден на четыре года за хранение взрывчатки.