Судят новосибирца, заминировавшего военкомат

«По версии следствия, обвиняемый поместил взрывное устройство на подоконник военного комиссариата Октябрьского района и Центрального округа Новосибирска с целью дестабилизации органов власти, при этом преступление не было доведено им до конца по не зависящим от него обстоятельствам, так как указанные действия были пресечены сотрудниками полиции», — говорится в материалах дела.