Три человека пострадали в ДТП на Большевистской в Новосибирске

Вечером в воскресенье, 11 августа в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись Subaru Levorg и Nissan Sunny. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ города.
По данным ведомства, 38-летний водитель Субару двигался со стороны Инюшенской в сторону Выборной и дома № 193, не выдержав безопасную дистанцию, врезался в попутный Ниссан, который опрокинулся в кювет.
В результате аварии пострадал водитель Субару, а также два пассажира Ниссана: мужчины в возрасте 26 и 20 лет.
Характер полученных ими травм, как и обстоятельства ДТП, уточняют сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что два человека пострадали в столкновении Subaru и Toyota на трассе под Новосибирском.