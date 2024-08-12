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Три человека пострадали в ДТП на Большевистской в Новосибирске

Инцидент произошёл в воскресенье в тёмное время суток.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

Вечером в воскресенье, 11 августа в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись Subaru Levorg и Nissan Sunny. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ города.

По данным ведомства, 38-летний водитель Субару двигался со стороны Инюшенской в сторону Выборной и дома № 193, не выдержав безопасную дистанцию, врезался в попутный Ниссан, который опрокинулся в кювет.

В результате аварии пострадал водитель Субару, а также два пассажира Ниссана: мужчины в возрасте 26 и 20 лет.

Характер полученных ими травм, как и обстоятельства ДТП, уточняют сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что два человека пострадали в столкновении Subaru и Toyota на трассе под Новосибирском.